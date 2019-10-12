Maden şirketi Madran’dan sonra Gökbel’den de kovuldu

Madran ve Gökbel dağlarının maden şirketleri tarafından delik deşik edilmesine karşı yöre köylülerinin mücadelesi gelişiyor. Geçtiğimiz günlerde madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırmayan Çine Mutaflar Köylülerinden sonra Yatağan Hisarardı köylüleri de ÇED toplantısına izin vermedi.

“HALK SİZİ BURADA İSTEMİYOR”

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre; Muğla Yatağan’a bağlı Hisarardı köyünde kuvars ve felspat madenciliği için yapılmak istenen ÇED halkın katılımı toplantısı köylülerin protestoları nedeniyle yapılamadı. Köy kahvesinde ÇED toplantısı yapmak için gelen resmi kurum görevlileri ve Camiş Madencilik A.Ş. şirketi yetkililerine köylüler “Bu halk sizi burada istemiyor. Bu dağlarda maden istemiyoruz. Çekin gidin!” diye tepki gösterdi. Ellerinde “aş yerine taş mı yiyelim?”, “Gökbel’in üstü altından değerlidir”, “suyuma, toprağıma dokunma” yazılı dövizler taşıyan köylüler, sık sık “Bu dağlar bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.

TUTANAĞA “TOPLANTI YAPILAMADI” YAZILDI

Kısa süreli gerginliklerin ve arbedelerin yaşandığı protestolar sonrası ÇED tutanağı tutmak istemeyen yetkililere köylüler “Toplantının yapılamadığına dair o tutanağı tutmalısınız. O tutanağı vereceksiniz, bu sizin göreviniz” diye tepkilerini sürdürdüler. Köylü kadınlar şalvarlarının tozunu göstererek, “bununla kazanıyoruz ekmeklerimizi. Siz para kazanın, çocuklarımız kanser olsun öyle mi?” dediler.

Köylülere destek veren Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Kazım Erol da ÇED görevlilerine “Halkın sözünü dinleyin. Köylüler madeni istemiyor” diye konuştu.

Daha sonra toplantı tutanağına “ÇED toplantısı köylüler tarafından protesto edilerek toplantı yapılamamıştır. Halk bilgilenmek istememiştir” yazıldı.