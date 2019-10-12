Veli Ağbaba:" AKP, ABD'ye mesaj verecekse..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve CHP Cezaevi Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, Twitter'dan iktidarın tutumunu eleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını gündeme getiren Ağbaba, "ABD Başkanı her saat bir açıklama yapıyor, 'Sizin ekonominizi mahvederim' diyor. AKP, ABD'ye bir mesaj verecekse, ABD askerlerinin halen çalıştığı Malatya Kürecik'te kurulu bulunan füze üssünü derhal kapatsın" diye tweet attı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye destek vermeyen ve harekatı eleştiren ülkeleri hedef almış ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri hakkında eleştirel bir yorumda bulunmamıştı.