Göç İdaresi, Ümit Özdağ'ı hedef gösterdiği paylaşıma destek istedi!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı hedef alan paylaşımda bulunulması tepkilere neden olmuştu.

Göç İdaresi'nin söz konusu paylaşıma destek verilmesi için memurlara ve vatandaşlara 'destek' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. "Acil ve Önemlidir" notu ile vatandaşlara gönderilen mesajda "Tüm arkadaşlarımız ve çalışanlarımız Genel Müdürlük Twitter hesabından yapılan paylaşıma yorumsuz olarak RT ve FAV yaparak destek versinler lütfen. İhmal etmeyelim, günün sonunda bu işler Göç camiasına fatura edilebilir. Acil ve önemlidir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı videoda Suriyeli sorununa dikkat çekerek 2040 yılında söz konusu durumun ülkenin demografik yapısını tehdit edeceğini dile getirmişti.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Özdağ'ın paylaşımına da yer verilerek atılan mesajda Özdağ hedef gösterilmiş, hakkında soruşturma başlatılacağı ifade edilmişti.



Kaynak Yeniçağ