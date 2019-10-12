Bir babanın en zor bekleyişi... 'Kızının Ölüm riski var dediler'

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'deki bir anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba Arslan'ın (45), mesai bitimi evine dönerken, 25 yıl evli kaldığı ve 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) satırla saldırarak birçok yerinden yaralandığı haberini alan acılı ailenin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi acil servisi önündeki bekleyişi sürüyor.

Ağır yaralı Tuğba Arslan'ın babası Serdar Arslan, gazetecilere, kızının durumunun ağır olduğunu, doktorların Tuğba Arslan'ın ölüm riskinin bulunduğu bilgisini verdiğini belirtti.

Baba Arslan yaşanan olayla ilgili "Benim içime bir şüphe düştü. Kızımı telefonla aradım açan olmadı. Bir daha aradım yine cevap vermedi. Polisler geldi kapıya. Tıp Fakültesine gelmemizi söylediler. Saat 6.00 sularında haber aldık." dedi.

DAMADINI 3 KEZ ŞİKAYET ETTİ

"Biz sürekli şikayet ettik bu eski damadı. Şahidimiz olmayınca takipsizlik kararı verildi. En son bir ay önce yine şikayette bulunmuştuk. Bizi de tehdit ediyordu. Kızımı zaten tehdit ediyordu sürekli. Beni pompalı tüfekle vuracağını söylemişti. Ben kızımın yuvası bozulmasın diye elimden geleni yaptım. Her şeylerini aldım. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon. Ne isterlerse. Ama o kızıma bunu yaptı. Allah’ından bulsun. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızım yoğun bakımda. Ben hastayım zaten. Allah benim ömrümden alsın, ona versin. Kızımın beyninde ödem oluşmuş, kanama olmuş. Tansiyonu çok düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlarmış. Birazdan doktorundan son durumunu öğreneceğiz. Ölüm riski var dediler."