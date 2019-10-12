Saadet Partisi üyesine 'Barış Pınarı' tutuklaması

Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi M. D., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
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Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi M. D., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla tutuklandı.