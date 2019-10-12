Saadet Partisi üyesine 'Barış Pınarı' tutuklaması

Kocaeli'de, Saadet Partisi üyesi Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sözleri nedeniyle tutuklandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi, 19:46

[Haber görseli]

Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Saadet Partili belediye meclis üyesi M. D., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

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