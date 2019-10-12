Sosyalistlere 'Suriye' gözaltısı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi 16 kişi ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyesi 4 kişi İzmir'de gazete satışı yaparken gözaltına alındı.

Polislerin savcılık emriyle gözaltına aldıklarını söylediği 16 TKP üyesi, ifadeleri alınmak üzere Konak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Güvenlik Şube birimine götürüldü.

TKP'liler tarafından satışı yapılan Boyun Eğme Gazetesi'nin manşetinde "Başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye, asker yollamaya, cihatçı çeteleri beslemeye, desteklemeye, ABD ile gizli pazarlıklara, NATO’ya, Emperyalist üslere HAYIR!" deniliyor.

Aralarında TKH Merkez Komite Üyesi Deniz Tütmez’in de bulunduğu 4 parti üyesinin ise Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi’nin kapağında yer alan "Güvenli Bölge çözüm olmayacaktır! Çözüm ABD’nin kovulması, Suriye ile masaya oturmaktır!” başlığı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

TKH'DEN AÇIKLAMA

TKH'den gözaltılara ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Komünist Hareketi İzmir İl Örgütü üyesi dört yoldaşımız hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmıştır.

Partinin siyasal çalışmalarını yürüten üyelerimizin gözaltına alınması, siyasal bir partinin çalışmalarını keyfi bir biçimde engelleme girişimidir. Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon gerekçe gösterilerek Partimizin siyasal çalışmalarının engellenmesi kabul edilemez.

“ABD kovulmalı, Suriye ile masaya oturmalı” başlıklı gazetenin satışı dolayısıyla gerçekleşen gözaltı kararı hukuksuz ve haksız bir engelleme girişimidir.

İzmir İl Başkanımız Deniz Tütmez’in de aralarında bulunduğu 4 üyemiz derhal serbest bırakılmalıdır."