Feyzioğlu: Yükümlülüğü olmamasına rağmen devlet sivilleri gözetiyor

Katıldığı televizyon programında Barış Pınarı Harekâtı’nı değerlendiren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre, eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa, saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir” açıklamasını yaptı.

Feyzioğlu, “Buna rağmen TSK, ‘hayır, bana uluslararası hukuk, sivillere gerekirse zarar verme hakkını tanıdığı halde, daha fazla zayiat vermeyi göze alırım ama sivilleri ayırır, korurum’ diyor” ifadelerini kullandı.