Feyzioğlu: Yükümlülüğü olmamasına rağmen devlet sivilleri gözetiyor

Feyzioğlu, “Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre, eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa, saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir” açıklamasını yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi, 23:11

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Katıldığı televizyon programında Barış Pınarı Harekâtı’nı değerlendiren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre, eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa, saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir” açıklamasını yaptı.

Feyzioğlu, “Buna rağmen TSK, ‘hayır, bana uluslararası hukuk, sivillere gerekirse zarar verme hakkını tanıdığı halde, daha fazla zayiat vermeyi göze alırım ama sivilleri ayırır, korurum’ diyor” ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ TÜRKKAN: KENDİ İFADESİ ÇOK FARKLI

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan ise Metin Feyzioğlu’nun; “siviller kalkan olarak kullanılıyorsa, devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir” ifadesinin yer aldığı videonun tamamını kendisine gönderdiğini ve hakkında yazılanlar ile Feyzioğlu'nun ifadesinin çok farklı olduğunu söyledi. Türkkan, "O yüzden hakkında yazdığım twiti sildim" dedi.
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Lütfü Türkkan