AÖF kayıtları için son hafta... Ders seçimi ve kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF'te eğitim gören öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim Cuma günü sona erecek. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini elektronik ortamda Anadolu Üniversitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. AÖF 2019 - 2020 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi için öğrenciler ilk olarak ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapmalıdır.

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ÜCRETİ ÖDEMESİ

AÖF öğrencileri 2019 - 2020 Güz Dönemi ücretlerini kredi kartı/banka kartıyla Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız) Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin son günü olan 18 Ekim tarihinde provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı ile ödeme yapamayacaklar. Kayıt yenileyen öğrenciler için evrak teslimine gerek yok.

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



• İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

• Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

• Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

• Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)