Can güvenliğine üçüncü kez erteleme!

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre yönetmelik daha önce de iki defa değiştirildi. Dün yayımlanan yönetmelikte “2019 ve 2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması şartı 1 Temmuz 2021 tarihine kadar aranmaz” denilerek geçici maddeyle üçüncü defa değişiklik yapıldı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde havasızlıktan yaşamını yitiren üç yaşındaki Alperen’in ölümü ile kamuoyunda tartışmaya açılan servis taşımacılığına ilişkin planlanan önlemler havada kaldı. İçişleri Bakanlığı’nın Eylül 2017’de, “Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı”nda Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de aralarında olduğu altı bakanlık ve üç meslek örgütünün katılımıyla okul servislerine yönelik belirlenen güvenlik tedbirleri askıya alındı.