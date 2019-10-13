Vahap Seçer, 6 aylık görev süresinin bilançosunu açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve başladığı günden bu yana, 6 aylık sürecin bilançosunu açıkladı. Harcamalarda 124 milyon lira tasarruf yapıldığını belirten Seçer, belediyedeki mali disiplinin kontrol altına aldığını duyurdu. Mersin için geliştirdikleri yeni projelerden de bahseden Seçer, kente yapılacak metro projesine ilişkin “Cumhurbaşkanı projeyi imzaladı. Metro, 2019 yatırım programına alındı” müjdesini verdi.

Başkan Seçer, düzenlediği “6 Aylık Değerlendirme Toplantısı” ile 6 aylık görev dönemindeki belediye bütçesi, gelir ve giderler, borçlar, gerçekleştirilen icraat ve personel hareketlerini içeren bilgileri kamuoyuyla paylaştı. 5 yıl boyunca “şeffaf ve hesap verilebilir” bir belediyecilik anlayışı ile Mersin’i yöneteceklerini ve israftan kaçınacaklarını belirten Seçer, “Harcamalarda 124 milyon liralık bir azalma söz konusu. Hizmetler aksamadan tasarruf yapılıyor. Bu tablolar mali disiplini işaret ediyor. Belediyemizin mali disiplinini artık kontrol altına almış durumdayız. 2018’in 1 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 85 iken, 2019 yılının aynı zaman diliminde aynı oran yüzde 106’ya yükseldi” dedi.

‘MESAİYE KALMAYAN MESAİ ALMIŞ’

Seçer, mesai yapmadığı halde mesai alan personelde de düzenleme yaparak, 1 Nisan 2019’dan itibaren fazla mesai giderlerini yüzde 28 oranında azalttıklarını aktardı. 1 Nisan 2019’da belediyeyi toplam 2 milyar 299 milyon 606 bin 736 TL borçla devraldıklarını anımsatan Seçer, göreve geldiği günden bu yana 588 milyon 106 bin 942 TL ödeme yapıldığını, bu ödemenin 307 milyon 87 bin 644 TL’sinin eski döneme ait olduğunu belirtti. Seçer, taşıt kiralama giderlerinin yüzde 38, iş makinesi kiralama giderlerinin yüzde 45, baskı ve cilt giderlerinin yüzde 54, temsil tören ve tanıtma giderlerinin yüzde 71, kırtasiye giderlerinin yüzde 51 azaltılarak belediyenin toplam harcama tutarının 52 milyon 471 bin TL’den, 25 milyon 564 TL’ye düşürüldüğünü, harcamalarda toplamda yüzde 51 oranında tasarruf edildiğinin altını çizdi.

UYUM MASASI KURULUYOR

Mersin’de bulunan mültecilere yönelik geliştirdikleri yeni Uyum Masası Projesi’ni de anlatan Seçer, “Bir uyum masası kurduk. Göç ve göçün getirdiği problemlerle ilgilenecek yeni bir birim. Bu konuda uzman, genç ve bazı artı özellikleri olan, birkaç dil bilen bir ekip oluşturduk. Şehrimizde hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal alanda travmatik bir durum yaşanıyor. Biz buna kayıtsız kalamayız. ‘Ülkesine gitsin’ gibi baştan savmacı ve hayali bir yaklaşım içerisinde olamayız” dedi.

1 milyon TL’lik Halk Kart yardımı

Eğitim-öğretim ve sosyal yaşama ilişkin projelerini de anlatan Seçer, “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi ile haftalık 50 bin paket sütün 200 cc’lik paketlerde, 33 okulda, 25 hafta boyunca dağıtılacağını da duyurdu. Seçer, toplamda 6 bin 785 yurtttaşa, her ay 1 milyon TL alışveriş imkânı sunacak olan Halk Kart uygulamasının ise Mersin esnafına da katkı sağlayacağını belirtti. Öte yandan Seçer, seçim döneminde sözünü de verdiği kreşlerden ilkinin, halde çalışan kadınlar için yapılacağının müjdesini verdi. Seçer, “En mağdur kadınlar orada çalışıyor. Sabahtan akşama kadar yevmiyeyle geliyor, o çocuğu oraya bırakıyor ya da tarlaya, portakala, domatese, seraya gidiyor” dedi.

KAFELERİ BİRKAÇ AY İÇİNDE AÇACAĞIZ

Mersin’in simge mekanlarından Kültür Park ve Atatürk Parkı’nın yasa gereği ilgili kurum tarafından belediye devredilmesi gerektiğine de dikkat çeken Seçer, devir işlemlerinden dolayı hizmetlerin aksadığını kaydetti. Seçer, “Kültür Park’taki kafelerimizi hâlâ açamadık. Mezitli kısmındaki kafelerimizde böyle bir sorun yok. Bir tanesini nikâh salonu yapıyoruz. Birkaç ay gibi kısa bir sürede hizmetinize sunacağız. Geri kalanları da gelişmeler çerçevesinde en kısa sürede hizmete alacağız” dedi. Seçer, sahilde bulunan gemilerin çevreyi ve denizi kirletmemesi için denetimleri sıkılaştırdıklarını ve yeni bir birim olan Sahil Zabıtası birimini kurduklarının bilgisini de verdi.

'METRO, MERSİN'İN GELİŞİM PROJESİ'

Mersin’in en önemli gelişim projelerinden biri olan metronun sadece bir ulaşım projesi olmadığını da belirten Seçer, “2019 yatırım planına alınan Metro Projesi’nin modern teknoloji kullanılarak Mersin’e kazandırılması gerekiyor. Metro sadece bir toplu taşıma projesi değil. Mersin kentinin bir gelişim projesidir. Metro vasıtasıyla önemli gelir kaynakları elde ediyoruz. 15 istasyonun olacağı metroda, istasyonların olduğu bölgelere yeraltı otoparkları da yapılacak. Metroyla ilgili var gücümle çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da projeyi imzaladı, 2019 yatırım programına alındı” dedi. Seçer, yurttaşların talebi üzerine 100 yeni toplu taşıma otobüs alarak otobüs filolarını genişleteceklerinin ve 500 durak yaptıracaklarının müjdesini de verdi.

2.5 MİLYAR TL YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ

Mersin Su ve Kanalizasyon İşletmesi’nin (MESKİ) mali gelir-gider tablosunu da kamuoyuyla paylaşan Seçer, “Suda indirim yaptığımız halde, gelirlerimizde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7’lik bir artış söz konusu. MESKİ’nin geliri 265.3 milyondan 304 milyon 500 bin liraya çıktı” dedi. Seçer, gelecek 4,5 yılda 2,5 milyar lira yatırım ön gördüklerini de belirtti.