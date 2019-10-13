Jandarma, Atatürk portresini yeniden koydu

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nın karşısında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı binasının önündeki anıt bir süre önce restorasyon nedeniyle kaldırılmıştı. Restorasyon öncesinde anıt, elinde silah tutan bir asker heykeli ile arkasında yer alan Atatürk portresi ve Türk bayrağı kabartmasından oluşuyordu. Restorasyonun ardından elinde silah tutan asker heykeli anıta yeniden yerleştirilirken, anıtta Atatürk portresi ve Türk bayrağı yer almamıştı. Yeni anıtın Jandarma Genel Komutanlığı binasına bakan arka yüzüne eski heykelden farklı bir Atatürk rölyefi yapılmıştı. Anıttaki değişikliklerin kamuoyunda tepki çekmesi üzerine, “restorasyonun devam ettiği” bildirilmiş, anıtın etrafı yeniden brandalarla çevrilmişti. Restorasyonu biten ve geçen günlerde brandaların kaldırılan anıtta, Atatürk portresinin yüksekliği ve Türk bayrağının sütundaki şekli değişmiş olsa da anıtın eski haline kavuştuğu görüldü.