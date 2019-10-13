Merkel: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu derhal sona erdirme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması yapan Merkel, Erdoğan'dan 'askeri operasyonları derhal sona erdirmesini' istedi.

Konuyla ilgili açıklama Alman hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ayrıca yerel halkın büyük kesimlerinin sürgün edilmesinin Türkiye'nin güvenlik çıkarlarından bağımsız olarak bölgeyi istikrarsızlaştırma ve terör örgütü IŞİD'in yeniden güçlenmesi tehlikesini ortaya çıkardığı belirtildi.