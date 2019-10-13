Şırnak'ta 53, Mardin'de 146 okulda eğitime 3 gün ara

Mardin Valiliği, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Valilik, 3 gün boyunca eğitime ara verilen okulların sayısının 146 olduğunu açıkladı. Artuklu ilçesinde eğitime ara verilen okulların isimleri şöyle:

“Nur İlkokulu, Sakalar İlkokulu, Arpatepe İlkokulu, Arpatepe Ortaokulu, Aşağıhatunlu İlkokulu, Yukarıhatunlu İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Bereketli İlkokulu, Toruntepe İlkokulu, Güneyli İlkokulu, Dibektaş İlkokulu, Düzlük İlkokulu, Çukuryurt İlkokulu, Yeniköy İlkokulu, Çıplaktepe İlkokulu, Kuyulu İlkokulu, Çalışlı İlkokulu, Tozan İlkokulu, Tilkitepe İlkokulu, Mahmut Esat Atay İlkokulu, Çağdaş Yaşam İlkokulu.”

Kızıltepe’de eğitime ara verilen okulların isimleri ise şu şekilde:

“Küçükboğaziye İlkokulu, Çıplak İlkokulu, Sevimli İlkokulu, Taşlıca İlkokulu, Taşlıca Ortaokulu, Kuyucak İlkokulu, Haznedar İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Akdoğan Ortaokulu, Şenyurt İlkokulu, Şenyurt Ortaokulu, Elmalı İlkokulu, Odaköy İlkokulu, Beşik İlkokulu, Tosunlu İlkokulu, Çicekli İlkokulu.”

ŞIRNAK'TA 53 OKULDA EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada da, 09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “BARIŞ PINARI’’ harekatı kapsamında Şırnak İlimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi İlçelerimizde bulunan altta listede isimleri yazılı olan Suriye sınırındaki okullarımızda 14.10.2019(dahil) tarihinden itibaren 3(üç) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür'' denildi.

Okulların isimleri valilik sitesinde paylaşıldı: