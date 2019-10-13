‘Suriye ordusu Münbiç ve Kobani’ye girecek’ iddiası

Beşinci gününe giren Barış Pınarı Harekatı'nda sınır hattı boyunca çatışmalar devam ediyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şam yönetimine yakınlığı ile bilinen El Mayadin televizyonu, Suriyeli askerlerin Halep’in 85 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Münbiç kentine girdiklerini iddia etti.

#سوريا: الإدارة الذاتية بعين العرب: سيتم انتشار قوات الحكومة السورية صباح الغد على الحدود مع تركيا ضمن الاتفاق مع دمشق — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 13 Ekim 2019

Amerika’nın Sesi muhabiri Mahmut Bali de, Suriye askerlerinin Ruslarla beraber Münbiç'in kuzeyindeki Sacur’a girdiğini bildirmişti.

SANA: SURİYE ORDUSU KUZEYE YÖNELDİ

BBC'de yer alan habere göre, Suriye devlet ajansı Sana ise, Suriye ordusunun “Suriye topraklarındaki Türk saldırganlığına karşı koymak için kuzeye yöneldiğini” yazmıştı.

Reuters ajansı da, Lübnan merkezli ve Suriye hükümetine yakın çizgideki Al Mayadeen televizyonunun “Suriye ordusu 48 saat içinde Kobani ve Münbiç'e girecek” dediğini aktarmıştı.

Bu iki bölge Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunuyor ve Türkiye'nin açıkladığı güvenli bölge sınırları içerisinde kalıyor.

Ancak BBC Türkçe, Kobani’deki kaynakların, kendilerine Suriye ve Rus ordusunun kente gireceğine dair bir bilgi ulaşmadığını, bölgede durumun sakin olduğunu aktardığını bildirdi.

Kobani’de bin civarında ABD askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Suriye Demokratik Güçleri’nin “Türkiye’nin saldırısına karşı koymak için” Suriye ve Rusya ile bir anlaşma yapmak girişimlerinde bulunduğunu açıklamıştı. Esper, SDG'nin Suriye ve Esad’la bir anlaşmaya varmasının beklendiğini söylemişti.