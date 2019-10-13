HDP heyeti Mardin'de: Havan ve roketlerin geldiği yer araştırılsın

Mardin’in sınır hattındaki Nusaybin ilçesine girişleri “güvenlik” gerekçesiyle engellenen HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile milletvekilleri Pero Dündar ve Ebru Günay’ın da aralarında bulunduğu heyet, yaşananlara ilişkin HDP Mardin İl Örgütü binasında dün basın toplantısı düzenledi.

Sancar, kendilerine kente girişlerinin tehlikeli olduğunun söylendiğini belirterek “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık heyet, sözde incelemelerde bulundukları sırada içeride bulunmalarında sakınca yok. Neden bizim içeride olmamızda bir sakınca gördüler? Demek ki bizden saklamak istedikleri bir şeyler var” dedi.

Birçok yere havan mermisi düştüğünü söyleyen Sancar, “Bu havan mermilerinin nereden geldiği konusunda herkesin aklında çok ciddi soru işaretleri var. Devletin halkı koruması ve bu soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekmektedir. Eğer sivil kayıpları yaşanıyorsa devletin nedenleri aydınlatması gerekmektedir” diye konuştu.

Sancar, HDP’nin oluşturduğu kriz masasının verilerine göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 70’e yakın kişinin yaralandığını ve Nusaybin’in üçte birinin boşaltıldığını aktardı.