İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul’daki israf yıl sonunda açıklanacak

Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıya İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları ve İBB iştiraki şirketleri genel müdürlerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Parti Meclisi Üyeleri Emine Gülizar Emecan, Gökhan Zeybek, Sibel Özdemir, Burhan Şenatalar, Pınar Uzun, Saliha Sera Kadıgil ile İstanbul milletvekilleri katıldı. İBB Başkanı İmam-oğlu yaptığı konuşmada, siyasi ilişkilerin çok hassas yönetilmesi gerektiğini belirterek, “Ben burada sosyal ilkeleri, kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden bireyim. O kurumun bir evladıyım. Biz, partimizin en üst düzeyde denetlemesinden, bizden isteklerinden asla ve asla korkmuyoruz. Ancak ben bu süreci bir seferberlik olarak kabul ediyorum. Bu Türkiye’nin iyileşme ve demokratikleşme seferberliği. Türkiye’nin partizanlık kıskacından kurtulma seferberliği olarak görüyorum. Dolayısıyla herkesin emek vermesi lazım. Hiçbir arkadaşım ‘Partin nedir, git şu partinden izin al gel, git şundan icazet al öyle gel’ cümlesini kurmayacak. Biz, ‘partizanları söküp atacağız’ dediğimde meydanlarda en çok alkışı bundan alıyorduk. Bu sorumlulukla hareket ederken benim en çok destekçimin de CHP olacağını biliyorum” dedi.

‘ANA UNSUR ŞEFFAFLIK'

İstanbul’da daha önce görülmemiş bir atmosferde ittifakı yönettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Bizim kurumsal ittifakımız İYİ Parti ile. İYİ Parti’nin bu tavrına da teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere, bütün yöneticileri, il başkanı ve bütün kurumsal yöneticileri, aynı çabayı, aynı gayreti göstermektedir” diye konuştu.

İmamoğlu görev süresi içinde ana unsurlarının başında şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirliliğin yer aldığını belirtti. Engin Altay da “Hem ben hem de milletvekillerimiz, içinde bulunduğumuz halin, durumun farkında. Biz artık bir ekibiz. Elbette belediye siyasi parti değildir. Ama bir siyasi iradeye belediyeyi teslim etmiştir. Ve bu siyasi irade de bu anlayış ve perspektifle kadroyu kurmuş” dedi.