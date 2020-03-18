Türkiye'de 7.5 milyon yaşlı risk grubunda!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 83 milyon nüfuslu Türkiye’de 65 yaş üstü 7.5 milyon kişi yaşıyor. Yaşlıların bir kısmı ise koronavirüsle ilgili uyarılarlar dikkatte almıyor.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölen yurttaşın yaşı 89 olarak açıklandı. Yaşlıların uyarıları dikkatte almadığı belirtilerek sokağa çıktığı, bankaya gittiği, Diyanet'in uyarısına rağmen namaz kılmak için camiye gidenin bile olduğu aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUSU
Türkiye'de yüzde 62.8’i 65-74 yaş grubunda, yüzde 28.2’si 75-84 yaş grubunda, yüzde 9.1’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.
TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖLÜMLÜ VAKA
Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgını sonrası, vaka sayısının 98’e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.
Kaynak: Sözcü
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