Türkiye'de 7.5 milyon yaşlı risk grubunda!

18 Mart 2020 Çarşamba, 15:10

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölen yurttaşın yaşı 89 olarak açıklandı. Yaşlıların uyarıları dikkatte almadığı belirtilerek sokağa çıktığı, bankaya gittiği, Diyanet'in uyarısına rağmen namaz kılmak için camiye gidenin bile olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUSU

Türkiye'de yüzde 62.8’i 65-74 yaş grubunda, yüzde 28.2’si 75-84 yaş grubunda, yüzde 9.1’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.

TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖLÜMLÜ VAKA

Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgını sonrası, vaka sayısının 98’e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.

Kaynak: Sözcü