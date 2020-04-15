Türkiye'de ilk defa bir yoğun bakım ünitesi görüntülendi

15 Nisan 2020 Çarşamba, 14:47

İstanbul'daki bir hastanede görev yapan Tıbbi Direktör Çetin Köksal Reuters'e verdiği demeçte, 14 doktor da dahil olmak üzere seksen beş sağlık çalışanının Kovid-19 salgınından etkilendiğini belirtti.

Köksal, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının kaydedilmesinden bir ay sonra, enfekte olan sağlık personelinin üçte ikisinin iyileştiğini ve salgından etkilenen yaklaşık 100 sağlık çalışanının tedavi edilerek işlerine döndüğünü duyurdu.

‘AİLELERİMİZE BULAŞTIRMAKTAN KORKUYORUZ’

Reuters'a göre, karantinalarından henüz çıkan sağlık çalışanları, ailelerinin, son derece kaygılı olmalarına rağmen kendileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Reuters'ın görüştüğü sağlık çalışanlarından biri de, bütün endişelere rağmen ekibinin özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen bir enfeksiyon kontrol hemşiresi olan Nihal Yavuz oldu.

Yavuz, yedi hastanın mekanik ventilasyona bağlı olduğu yoğun bakım ünitesinde verdiği demecinde, “Ailelerimize bulaştırmaktan korkuyoruz. Bazılarımız [bu sebeple] ailelerimizden uzak duruyoruz” dedi.

‘GURURLUYUZ’

Yavuz ayrıca, "Bazılarımız [virüse] yakalandık. Ben de virüsten etkilendim. Bu durumda 14 gün ailelerimizden uzak durmamız gerekiyor. İyileştikten sonra görevlerimize geri döndük. Bu işi yaptığımız için kendimizle gurur duyuyoruz ”dedi.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının sayısı 11 Mart'ta bildirilen ilk vakadan bu yana 65.000'in üzerine çıktı. Yetkililer bu vakaların %60'ının İstanbul'da olduğunu söylüyor.