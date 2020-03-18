Türkiye’de kaş kişiye koronavirüsü testi yapıldı?

18 Mart 2020 Çarşamba, 16:33

Koronavirüsü vaka sayısı artarken alınan önlemler artırılıyor. Şu an Türkiye’de 98 kişide corona virüsü testinin pozitif olduğu ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsü salgını ile ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırıyor. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8002 kişiye corona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.