Türkiye’de kaş kişiye koronavirüsü testi yapıldı?

Türkiye'de koronavirüsü testi pozitif çıkan vaka sayısı 98. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vakalar arasında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki Türkiye'de bugüne kadar kaç kişiye corona virüsü testi yapıldı?

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2020 Çarşamba, 16:33

Koronavirüsü vaka sayısı artarken alınan önlemler artırılıyor. Şu an Türkiye’de 98 kişide corona virüsü testinin pozitif olduğu ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı  koronavirüsü  salgını ile ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırıyor. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8002 kişiye corona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.


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