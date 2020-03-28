Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108'e yükseldi

28 Mart 2020 Cumartesi, 19:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 16 yurttaşın daha yaşamını yitrdiğini açıkladı. Türkiye'nin bugünkü vaka sayısı ise bin 704 olarak açıklandı. Türkiye'de ilk günden bu yana toplamda 108 yurttaş yalamını yitirirken 7 bin 402 kişide de koronavirüs tespit edildi.