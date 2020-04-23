Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı.

23 Nisan 2020 Perşembe, 20:01

Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 115 kişi artarak 2 bin 491'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre vaka sayısıysa bugün 3 bin 116 kişi artarak 101 bin 790'a ulaştı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ise,"Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin " şeklinde oldu.