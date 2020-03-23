Türkiye’de önemli buluş! Yapay zekayla koronavirüs teşhisi yapıyor

23 Mart 2020 Pazartesi, 08:53

Yapay zeka modellerinin pratikte kullanılabilmeleri için veri çeşitliliği yüksek olan, büyük veri setleri gerekmektedir. Bu bağlamda tıp alanında uzman gönüllüler ile birlikte geliştirilen “COVID Veritabanı” projesinde akciğer röntgenleri ve bilgisayarlı tomografi görüntülerini detaylı üst verilerle birleştirerek özellikle COVID-19 hastalığı hakkında geniş bir veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Projeyle birlikte, doktorların yeni keşfedilen ve hakkında az şey bilinen SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalarının mevcut durumlarını daha iyi anlayabilmeleri için doktorlara örnek vakaları inceleme fırsatı sunacaktır. Türkiye ve Dünya’dan yapılacak katılımlara açık olan veritabanı sistemi gönüllülerin hastaneden edindikleri anonim verileri paylaşmalarıyla veya literatürdeki çalışmalardan kaydedecekleri veriler ile büyüyecek ve bu konuda yüksek doğruluklu yapay zeka modelleri geliştirilmesine imkan tanıyacaktır.

Pnömoni Analizi Yapan Bir Yapay Zeka İle Neler Yapılabilir? Radyolojik görüntü verilerini analiz ederek COVID-19 Pnömoni ile diğer pnömonileri birbirinden ayırt eder. Olası bir kapasite üstü hasta yoğunluğu durumunda yaptığı analiz sonucu elde edilen ön tanı ile COVID-19 taşıma olasılığı yüksek hastaların izolasyonunu sağlayarak test kiti ile onaylanana kadar diğer hastalardan ayrı sınıflandırılmasını sağlar.

Sağlık çalışanlarının enfekte olma olasılığı yüksek olduğu kriz durumlarında radyologların rutin raporlamalarını ve analizlerini hızlandırır. Daha az radyolog ile daha fazla hastaya bakılabilmesine olanak sağlar. Test kiti olmayan, ulaştırılamayan veya tükenen hastanelerde hastaları uzaktan teşhis ederek hastaların önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olur ve triyajı güçlendirir.

Test kitlerinden farklı olarak yapay zeka ile teşhiste sadece hastanelerde bulunan röntgen cihazlarına ihtiyaç olduğundan, ekstra bir maliyet gerektirmemeden ve anlık olarak yüksek doğruluklu sonuç elde etmeye dayanmaktadır. Notrino Research’e yardım edebilirsiniz Notrino Research firması COVID-19 algoritmasını geliştirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor.

Eğer doktor ya da araştırmacıysanız, Notrino Research’e veri ve iş olarak yardımda bulunabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar almak için, katkıda bulunun. Nasıl Katılımcı Olabilir ve Sağlık Verisi Sağlayabilirim? Eğer bir sağlık uzmanı veya konu ile ilgili bir araştırmacıysanız ve internette açık kaynaklı olarak yayınlanan “COVID-19 Veritabanı” projesine katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen [email protected] e-posta adresine CV’nizi ve iletişim bilgilerinizi bırakınız.

Ekibimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecek ve sisteme giriş yapabilmeniz için gerekli kullanıcı bilgilerini sizinle paylaşacaktır. Ayrıca kaggle veriseti üzerinde birlikte veri madenciliği yaparak ilgili radyolojik görüntülerin bulunduğu makaleleri çıkartabileceğimiz gönüllü ekip arkadaşlarına ihtiyaçları var.

Eğer makale bağlantılarına hızlıca ulaşabilirseler, daha sonra manuel olarak her bir makaleden ilgili radyolojik görüntüleri ve görüntülere ait üst bilgileri elde edeceğiz. Katılmak isteyenler için: Slack Kanalı: covid-19-radiology-db Slack Davetiye Bağlantısı: https://join.slack.com/t/covid-19-radiology-db/shared_invite/zt-d0hkarti-I2DCQS2NE4ku7fPotmjMsg (slack özel kanalların olduğu sosyal bir platform uygulaması)

(Kaynak: coviddatabase.org/gerçekbilim)