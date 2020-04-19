Türkiye’de tescilli 9 bin 363 anıt ağaç var

19 Nisan 2020 Pazar, 13:05

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, anıt ağaçların tespit ev envanter çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, tescil edilen en son anıt ağacın Antalya’nın Kemer İlçesi, Yaylakuzdere Mahallesi’nde, 25 Şubat 2020 tarihinde tescil edilen Doğu çınarı olduğunu belirtti.



ANIT AĞAÇLARIN TÜRLERİ

Doğal orman ağaçlarının anıt ağaç olarak tescil edildiğini ifade eden Kurum, Doğu çınarı, Zeytin, Toros sediri, Kızılçam, Fıstık çamı, Saplı meşe, Sapsız meşe gibi türlerin anıt ağaç olarak tescil edilen türler arasında yer aldığını kaydetti.

KAYBEDİLEN AĞAÇLAR

Anıt ağaç olarak tescil edilmesine rağmen yitirilen ağaçların olduğuna da dikkat çeken Kurum, “Ağaçlar canlı varlıklardır ve her canlı gibi yaşama süreleri vardır. Hem doğal yaşam süreleri hem de çevresel faktörler nedeniyle canlılıklarım yitirebilmektedirler” dedi.

Kurum, anıt ağaçların korunmalarına yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü, bugüne kadar Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Uşak, Gaziantep, Tokat, Hatay, Ordu, Kastamonu İllerinde bulunan anıt ağaçların bakımlarının yapıldığını kaydetti.



Zonguldak Alaplı'da 4 bin 113 yaşındaki (Porsuk) anıt ağacı

ANIT AĞAÇLARIN BAKIMLARI NASIL YAPILIYOR?

Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, anıt ağaçlara yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, budama, ağaçta bulunan kovuk ağızlarının paslanmaz (krom) tel örgü ve koruyucu macun ile kapatılması, ağaç kök çevresinde bulunan parke, asfalt, beton plak, taş, adi kaldırım, moloz vb. sert zeminlerin ve kaplamaların kaldırılması, ağaç kök çevresine toprak takviyesi, toprağın işlenmesi, gübre takviyesi yapılması, devrilme ve kırılma riskine karşı ağaçlara destekleme yapılması, ağaçların gövde ve dallarının izoleli çelik halat ile bağlanması, ağaçlar için tanıtım tabelası yapılması, ağaç çevresine metal ferforje yapılması gibi çalışmalar yürütülüyor.

Kocaeli'nin Gölcük'te bin 224 yaşındaki (Çınar) anıt ağacı

BU YIL BAKIMI YAPILACAK ANIT AĞAÇLAR

Kurum son olarak, “Tamamlanan bakım çalışmaları dışında, 2020 yılı için ise Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerindeki anıt ağaçlar için bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.