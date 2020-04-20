Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 123 kişi daha artarak 2 bin 140'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 123 kişi daha artarak 2 bin 140'a yükseldi.
Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün tespit edilen 4 bin 674 vakayla birlikte Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı da 90 bin 980'e ulaştı. İyileşenlerin sayısıysa güncel tabloda 13 bin 430 olarak kaydedildi.
Koca yaptığı açıklamda, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." dedi.
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