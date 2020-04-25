Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 706 oldu

25 Nisan 2020 Cumartesi, 19:12

Türkiye'de ilk günden bugüne kaydedilen vakalar son 24 saatte 2 bin 861 kişi daha artarak 107 bin 773'e yükseldi.

Topam iyileşen sayısıysa bugünkü verilerle birlikte 25 bin 582 oldu.

Sağlık Bakan Fahrettin Hoca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı bin 782 olarak aktarılırken entübe hasta sayısı tabloya 900 olarak yansıtıldı.

Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. "





