Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 501'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 kişi daha artarak 501'e yükseldi.
Twitter üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün Türkiye'de 76 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu verilerle birlikte Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 501'e yükseldi. Türkiye'deki vaka sayısıysa 3 bin 13 kişi artarak 23 bin 934'e yükseldi.
Bakan Koca paylaştığı mesajda,"Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." açıklamasında bulundu.
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