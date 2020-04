Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı açıklandı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 19:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs süreciyle ilgili bilgi vermek üzere düzenlediği canlı basın toplantısında konuşuyor.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 117 yurttaş daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 376'ya yükseldi.

Bugün tespit edilen 3 bin 83 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 98 bin 674 oldu.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan kişi sayısı bin 814, entübe hasta sayısı ise 985 olarak aktarıldı.

Koronavirüsü atlatıp taburcu olanların sayısı ise bin 559 kişi daha artarak 16 bin 477'ye yükseldi.

Bakan Koca canlı yayında yaptığı açıklamaların satır başı ise şöyle:

OKULLARIN AÇILMASI

''Şu an erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor. 'Ne zaman açılabilir, açılabilir mi?' sorularının cevabını zaman gösterecek. Önümüzdeki haftalar düşüşün devam etmesini, Ramazan’da da tedbirlerin uygulandığını görerek okulların durumu Bilim Kurulu’nda gündem yapılabilir. ''

"Yüzde 80'lere yükselen yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60 seviyelerine geriledi."

"Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı."

"Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur."

"Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli"

"Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil"

"Türkiye'de her üç yataktan biri doludur. Avrupa'da bütün yatakların dolu olduğu düşünüldüğünde aradaki fark görülecektir"

"ABD VE AVRUPA'DAN FARKSIZ OLMAZDI"

"Gündeme çok getirilen yoğun bakımlardaki vefat oranı, her geçen gün düştüğünü görüyorsunuz. Bu derece hazırlıklı olmasaydık, tedbirleri zamanında almış olmasaydık yüksek vefat oranları olurdu. ABD ve Avrupa’dakinden pek farklı olmazdı tablo, 10 binleri bulan vefat sayısından bahsediyor olurduk. Tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizin çok çarpıcı örneğidir, yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübedeki hasta sayımız."

"Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır. Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı"

"İzolasyondan ve sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz. Sokağa çıkma yasağını harfiyen uygulamalıyız. Bu yasak değil, fırsattır. Cuma günü Ramazan başlıyor, Ramazan kendine has canlılığı ve sosyal yaşantıları beraberinde getirir. Getirdiği en özel şey, insana onun günlük alışkanlıkları dışına çıkarak bir güç vermesidir. Bizlerin şu günlerde ihtiyaç duyduğu şeydir. Kalabalık iftarları, sosyal ortamları ve ramazan sohbetleri lütfen gelecek yıla erteleyin. Bu rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın."

İNGİLTERE'YE İKİNCİ YARDIM

" Türkiye’deki aşı çalışmaları, şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezimizde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça bilgilendirmiş olacağız. Dünyadaki gelişmeler, insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyenler İngiltere oldu. İngiltere Sağlık Bakanı ile bugün görüştüm, detaylı bir şekilde konuştuk. Bu dönemde koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu, dün de izni vermiştik. Bu anlamda da Türkiye, İngiltere’ye ikinci kez yardım etme konusunda adım atmış oldu. Hem İngiltere’nin hem de bizim bilim insanlarımızın karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşı ise, bu aşının her şey iyi giderse Eylül’den önce kullanımının şu an söz konusu olduğunu ifade ettiler."

TEMAS, MESAFE VE İZOLASYON KURALLARI

"Özellikle her defasında söylüyoruz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini ifade ediyoruz. Özellikle temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Tedbirlere uyarsak, önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan’ın kendine has hareketliliğini, fırsata çevirerek bu dönemi kurallara uyma noktasında bir gayretle geçirelim diye söylüyoruz. Bunu uygularsak yeni bir dalgı beklemiyoruz. Fakat bazı illerimizin daha riskli olduğunu biliyoruz, bu nedenle bu illerimizde daha farklı yaklaşımlarda bulunabiliriz. O bölgelerdeki, o illerdeki vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak yapacaklarımızı belirlemiş oluruz."