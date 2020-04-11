Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 101 oldu!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 19:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden paylaştığı verilere göre, bugün Türkiye'de 95 yurttaş daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşlarla birlikte Türkiye'deki koronavirüse bağlı ölümlerin sayısı da bin 101 oldu. Bugün tespit edilen 5 bin 138 vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısıysa 52 bin 167 oldu.

İyileşenlerin sayısı her gün artıyor. Bugün açıklanan verilere göre 542 kişi daha hastalığı atlattı. Bakanlığın paylaştığı tabloda bin 626 yoğun bakım hastasının ve bin 21 entübe hastasının olduğu belirtildi.

Fahrettin Koca'nın hesabından yapılan açıklamada ise, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" ifadeleri kullanıldı.