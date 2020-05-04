Türkiye'deki yeni koronavirüs verileri açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı.
Türkiye'de son açıklanan verilere göre son 24 satte 64 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Vaka sayısının bin 614 artarak 127 bin 659'a yükseldiği Türkiye'de iyileşenlerin sayısı da 68 bin 166 olarak açıklandı.
Türkiye'de yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 3 bin 461'e yükseldi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." dedi.
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