Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 

01 Nisan 2020 Çarşamba, 09:15

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.

Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.



Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.



