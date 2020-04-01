Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
Video Haberler
- Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babam da sığa
- İBB'den bakanlık genelgesine videolu yanıt
- Koronaya karşı dayanışma: 3D yazıcıyla maske üretiyorlar
- 'Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'
- Muharrem İnce'den videolu IBAN tepkisi
- Belediye Mersin'de esnaf ve yoksula nefes oldu
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru