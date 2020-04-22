Türkiye'nin borç stoğu bir ayda 53 milyar lira arttı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 00:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetime brüt borç stokuna dair yaptığı açıklamaya göre merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 1 trilyon 462 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 684 milyar 600 milyon TL tutarındaki kısmının Türk lirası cinsinden olduğu 777 milyar 400 milyon TL tutarındaki kısmının ise döviz cinsi borçlardan oluşmakta olduğu belirtildi.

BİR AYDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın 20 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasına göre ise merkezi yönetimin brüt borç stokunun 1 trilyon 409 milyar TL olduğu duyurulmuştu. Mart ve Nisan ayı arasında bir ay gibi kısa sürede merkezi yönetimin borç stokunun 53 milyar TL arttığı görüldü.



