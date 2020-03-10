Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden "ABD'li kadına Türkiye'de virüs bulaştı" iddiasına yanıt

10 Mart 2020 Salı, 18:54

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Bir ABD vatandaşının Türkiye ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığı" iddialarını yalanlayarak, söz konusu kişinin İstanbul Havalimanına kısa bir süre transit yolcu olarak bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEDİ

Söz konusu iddiaların detaylıca araştırıldığına işaret edilen açıklamada, “Maryland yetkililerinin yaptığı ilk açıklamalarının aksine, Türkiye sınır giriş kayıtları, söz konusu kişinin Türkiye'yi ziyaret etmediğini, Arnavutluk'un Tiran kentinden Washington Dulles Havalimanına uçtuğunu, 3 Mart'ta İstanbul Havalimanında kısa bir süreliğine durduğunu göstermektedir. Söz konusu kişi İstanbul Havalimanındaki tüm zamanını transit yolcu salonunda geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün Maryland Valisi Larry Hogan, yaptığı açıklamada, 86 yaşındaki bir kadına Kovid-19 teşhisi konduğunu ve bu kadına Türkiye ziyareti esnasında virüs bulaştığına inandıklarını belirtmişti.

İddialar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugünkü açıklamasında, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.