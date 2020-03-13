"Türkiye'nin yüzde 44,2'si 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyor"
İstanbul Ekonomi Araştırma, 'Koronavirüs aşısı yaptırmam' diyenlerin yüzde 44,2 çıkmasında 'kısırlık' söylentilerinin etkisi olabileceğini ifade etti
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre "Koronavirüs'ün aşısı bulunsaydı yaptırır mıydınız? sorusuna 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 44,2. Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı ise 55, 8.
İstanbul Ekonomi Araştırma, bu tabloyu "Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak’ın Korona virüs aşısının kısırlaştırıcı etkisi bulunacağına yönelik ifadelerin karşılık bulmuş olabilir" sözleriyle yorumladı.
İyi Parti ve CHP seçmenlerinin yüzde 60'ından fazlası ise eğer bulunursa aşı yaptıracağı yanıtını verdi. MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 44,2'de kaldı.
Virüs nedeniyle en riskli grup olarak belirtilen 65 yaş ve üstü grubun yüzde %36'4'ü aşı yaptırtmayacağını belirtti. Aşı yaptırmayacağını ifade edenlerin en çok olduğu grup ise yüzde 50.9'luk oranla 25-34 yaş aralığı oldu.
Video Haberler
- İmamoğlu ile Malkovich buluşmasına damga vuran anlar
- Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü
- Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
- Kadıköy'de kapkaç dehşeti kamerada
- Reynmen, Ece Erken'le fena dalga geçti