"Türkiye'nin yüzde 44,2'si 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyor"

13 Mart 2020 Cuma, 17:15

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre "Koronavirüs'ün aşısı bulunsaydı yaptırır mıydınız? sorusuna 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 44,2. Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı ise 55, 8.

İstanbul Ekonomi Araştırma, bu tabloyu "Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak’ın Korona virüs aşısının kısırlaştırıcı etkisi bulunacağına yönelik ifadelerin karşılık bulmuş olabilir" sözleriyle yorumladı.

İyi Parti ve CHP seçmenlerinin yüzde 60'ından fazlası ise eğer bulunursa aşı yaptıracağı yanıtını verdi. MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 44,2'de kaldı.

Virüs nedeniyle en riskli grup olarak belirtilen 65 yaş ve üstü grubun yüzde %36'4'ü aşı yaptırtmayacağını belirtti. Aşı yaptırmayacağını ifade edenlerin en çok olduğu grup ise yüzde 50.9'luk oranla 25-34 yaş aralığı oldu.