'Türkiye'ye dönen Limak işçileri arasında koronavirüs tanısı konulan var'

26 Nisan 2020 Pazar, 18:18

Limak İnşaat’ın Kuveyt’teki şantiyesinde Hindistanlı, Nepalli ve Bangedeşli işçiler koronavirüs salgını karşısında alınmayan önlemler nedeniyle iş bıraktı. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’nın (İYİ-Sen) aktardığı gelişmelere göre, şantiyede 240 işçinin kaldığı iki blok karantina altına alınırken, Türkiye’ye dönen işçiler arasında koronavirüs tanısı konulan işçiler olduğunu belirtti.

'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME'

'Hakkımız Olanı İstiyoruz' çağrısıyla işçilerin eylemine dair İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), "Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaatın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan inşaat işçileri salgına karşı hiçbir önlem alınmadığı ve vaka sayısının artması nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Limak İnşaat ekmek parası kazanmak için ailesini ve memleketini geride bırakmak zorunda kalan inşaat işçilerini istifaya zorlayıp ihbarname imzalatmaya çalışıyor. Dünyada salgın varken ve salgın şantiyelerde kol gezerken inşaat patronları işçilerin emeğini gasp etmeye çalışıyor. İnşaat işçileri haklarını alıp memlekete dönmek istiyor. Patronların krizi fırsata çevirmesine izin vermeyecek. İşçiler hakkını alana kadar mücadelesini sürdürecek" açıklamasında bulundu.