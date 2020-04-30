TÜSİAD 1 Mayıs için açıklama yaptı

30 Nisan 2020 Perşembe, 16:33

TÜSİAD, çağdaş bir demokrasi ve müreffeh bir toplum için emeğe ve sosyal haklara verilen önemin temel bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Nitelikli çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği standartları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çağdaş bir iş hayatının vazgeçilmezleridir" dedi.

TÜSİAD 1 Mayıs mesajında şu ifadeleri kullandı:

* COVID-19 salgını tüm dünyada ekonomiyi ve çalışma hayatını derinden etkiledi. Bu olağanüstü dönemde, istihdamın korunmasına ve başta sağlık olmak üzere temel gerekliliklerin karşılanmasına odaklanan kamu ve özel sektör yaklaşımı krizle mücadelenin en önemli boyutudur.

* İnsan odaklı yaklaşımın, sürdürülebilirlik bakış açısının ve dijital dönüşümün öneminin tekrar ortaya çıktığı bu süreçte sosyal diyaloğu canlı tutmak ve işlerin geleceğine hazırlık, daha iyi bir çalışma ortamına ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

* TÜSİAD olarak sağlık açısından güvenli bir iş ortamı sunabilmeyi, hem istihdamın hem de işletmenin devamlılığını sağlamayı öncelikli görüyoruz. İş dünyasının, çalışanlarımız ve işverenlerimizle, güven ve dayanışma içinde bu zorlu sürecin üstesinden geleceğine inanıyoruz.







