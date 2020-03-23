Tutuklanan Pegasus pilotu ev hapsi koşuluyla tahliye edildi

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:43

Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı 5 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmış ve kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

Sözcü’nün haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat’ta hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Mahmut Aslan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.