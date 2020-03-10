Tutuklu gazeteci Barış Pehlivan, Silivri’de ceza infaz memuru ile ne yaşadı? Kavgayı kim ayırdı?
OdaTv’de yayınlanan bir haber sonrasında; önce sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, ardından yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı. Tutuklamalar üç gazeteci ile sınırlı kalmadı. Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve yazı işleri müdürü Aydın Keser art arda tutuklandı. Tutuklu gazeteciler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişi olarak tutuluyorlar. Gazetecilerden Barış Pehlivan, tutuklandıktan sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumu girişinde, infaz memurunun önce sözlü ardından fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia etti.
Gazetecilerin tutuklanma sürecini yakından takip eden Avukat Serkan Günel, yaşananları Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a anlattı.
Gazetecilerin tutuklanma sürecini tek tek anlatan Av. Günel, gazetecilere “gözdağı” verilmek istendiğini savundu. Gazetecilerin yasa gereği en fazla 8 ay cezaevinde tutulabileceğini belirten Avukat Serkan Günel, Barış Pehlivan’ın ceza infaz memuru ile yaşadıklarını anlattı. Pehlivan’ın, bir infaz memuru ile itiştiğini belirten Günel, kavganın diğer memurların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldığını anlattı. Konu hakkında şikayetçi olduklarını da belirten Av. Günel, Pehlivan’ın “Bana yapılanlar başkasına yapılmasın” diyerek duruma tepki gösterdiğini anlattı.
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