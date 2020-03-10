Tutuklu gazeteci Barış Pehlivan, Silivri’de ceza infaz memuru ile ne yaşadı? Kavgayı kim ayırdı?

10 Mart 2020 Salı, 20:45

Gazetecilerin tutuklanma sürecini yakından takip eden Avukat Serkan Günel, yaşananları Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a anlattı.

Gazetecilerin tutuklanma sürecini tek tek anlatan Av. Günel, gazetecilere “gözdağı” verilmek istendiğini savundu. Gazetecilerin yasa gereği en fazla 8 ay cezaevinde tutulabileceğini belirten Avukat Serkan Günel, Barış Pehlivan’ın ceza infaz memuru ile yaşadıklarını anlattı. Pehlivan’ın, bir infaz memuru ile itiştiğini belirten Günel, kavganın diğer memurların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldığını anlattı. Konu hakkında şikayetçi olduklarını da belirten Av. Günel, Pehlivan’ın “Bana yapılanlar başkasına yapılmasın” diyerek duruma tepki gösterdiğini anlattı.