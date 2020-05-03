Tutuklunun evinden kalaşnikof ve el bombası çıktı
Adana'da polis ekipleri, cezaevindeki tutuklunun evinde kalaşnikof, iki şarjör, 50 mermi ve el bombası ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevindeki tutuklunun evinde silah ve mühimmat bulunduğunu belirledi.
Adreste arama yapan ekipler, kalaşnikof, iki şarjör ve 50 mermi ile parça tesirli el bombası buldu. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili adli tahkikat sürüyor.
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