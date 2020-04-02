Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı Twitter fenomeni O.Y., gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi. O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Kuşu hesabı devlet kurumlarına ve AKP'ye ilişkin kulis bilgileri olduğunu ileri sürdüğü gelişmeleri paylaşıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şu anda erişim sağlanamıyor.
Video Haberler
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı