Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

02 Nisan 2020 Perşembe, 02:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi. O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Kuşu hesabı devlet kurumlarına ve AKP'ye ilişkin kulis bilgileri olduğunu ileri sürdüğü gelişmeleri paylaşıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şu anda erişim sağlanamıyor.

