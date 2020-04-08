Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadele için 1 milyar dolar bağışlayacak

08 Nisan 2020 Çarşamba, 12:39

Sosyal medya devinin kurucusu Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.