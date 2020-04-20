TYB’den çarpıcı anket: ‘Yayıncılar ortalama 3 ay dayanabilir’

20 Nisan 2020 Pazartesi, 14:10

TYB’nin yaptığı anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama %63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ise ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor. Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, #evdeyimokuyorum kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları, tedarik zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden tedarik etmeye davet ediyor.

KORONAVİRÜSÜN YIKICI ETKİLERİ

Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüs salgını sebebiyle yayıncılık sektörü ve paydaşlarının ortaya çıkan krizden nasıl etkilendiğini; bu krizin yayıncılık faaliyetleri kapsamında kültür endüstrisini ve okurları nasıl etkileyeceğini tespit etmek amacıyla üyelerine “Koronavirüs’ün Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı bir anket gönderdi. 06-08 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ankette yer alan “Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç başlığınız var?, Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç adet kitabınız var? Koronavirüs sebebiyle iptal ettiğiniz kaç başlığınız var?” sorularına verilen cevaplardan yola çıkarak sektörün geneline yönelik yapılan modelleme çalışmasına göre;



Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısının yaklaşık 1.695,

Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adetinin yaklaşık 5.222.155,

Yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısının yaklaşık 3.890 adet olduğu tahmin ediliyor.

Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama %63 düşmesi ise, anketten ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri.



YAYINCILAR VERGİ BORCU SORGULAMASI İSTEMİYOR



“Koronavirüs sebebiyle oluşacak süreçte mevcut çalışan pozisyonunuzu kaç ay daha sürdürmeyi planlıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda; anketi yanıtlayan yayınevlerinin pek çoğunun, mevcut çalışan pozisyonunda değişiklik yapmayı düşünmediği, dayanabildiği kadar tüm personeliyle birlikte dayanmayı hedeflediği görülüyor. Öte yandan, anketi cevaplayan 43 yayınevi 1-5 ay arası süre boyunca dayanacak gücü olduğunu ifade ederken; 16 yayınevi 6-12 ay arası dayanabileceğini belirtiyor. Kalan 17 yayınevi ise herhangi bir öngörüde bulunamadığını ifade ediyor. Anketi yanıtlayan yayınevlerinin ortalaması alındığında, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.



Yapılan tüm çalışmalar, kültürel hayatın en önemli yapı taşlarından biri olan yayıncılık sektörünün oldukça ciddi bir krizin içinden geçtiğini gösteriyor. Bu krizin en az hasarla atlatılması için Türkiye Yayıncılar Birliği, devletin açıkladığı tedbirler kapsamında kamu hizmeti yapan yayıncıların;

