Uber ve Airbnb yüzlerce çalışanının işine son verdi

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:51

Seyahat ve taşımacılık sektörlerine getirdikleri dijitalleşme ile kısa sürede büyüyen Uber ve Airbnb de salgın nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor.



CNN International’da yer alan habere göre dünya genelinde 7 bin 500 çalışanı olan Airbnb 1700 kişiyi yani neredeyse her 4 çalışanından 1’ini işten çıkardığını duyurdu.



Aynı habere göre, Uber ise toplam çalılanlarının yüze 14’üne denk gelen 3 bin 700 kişinin işine son verdi.



Uber geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek bilançocusu açıklamış ve 2020’nin ilk 3 ayında 2.9 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.