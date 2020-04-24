Üç aylık yavru köpeği canice öldüren şüpheli yakalandı

Üç aylık yavru köpeği 'kendisini rahatsız ettiği' gerekçesiyle öldüren Ozan Ö. yakalandı.

DHA
24 Nisan 2020 Cuma, 14:09

İstanbul'da Ozan Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği öldürdü.

Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeğe şiddet uyguluyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor.


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