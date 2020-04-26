Üç Çeyreğin Gizemi… Yeni bir Hercule Poirot hikâyesi!

26 Nisan 2020 Pazar, 19:16

Sophie Hannah’nın yazdığı, Altın Kitaplar tarafından yayımlanan Üç Çeyreğin Gizemi, Agatha Christie’nin unutulmaz karakteri Hercule Poirot’nun yeni bir macerası.

Öğlen yemeğinden evine dönen Poirot kapısının önünde öfkeli bir kadının kendisini beklediğini görür. Kadın, Poirot’nun ona neden Barnabas Pandy’yi öldürmekle suçlayan bir mektup gönderdiğini sorar. Poirot şaşkınlık içindedir, Barnabas Pandy ismini daha önce hiç duymamıştır.

İçeri girdiğinde ise kendisini bekleyen bir ziyaretçisi daha olduğunu öğrenir, ziyaretçisi de aynı şekilde, o sabah Poirot’dan kendisini Barnabas Pandy’yi öldürmekle suçlayan bir mektup aldığını iddia eden bir adamdır.

Poirot kendi adıyla daha başka kaç mektup gönderilmiş olabileceğini merak etmektedir. Bunları kim göndermektedir ve neden? Daha da önemlisi, Barnabas Pandy kimdir, ölmüş müdür, yoksa öldürülmüş müdür?

Poirot daha fazla yaşamı tehlikeye atmadan yanıtları bulabilecek midir?

Üç Çeyreğin Gizemi / Sophie Hannah / Çeviren: Çiğdem Öztekin / Altın Kitaplar / 400 s.

