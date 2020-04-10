Ücretleri ödenmeyen işçiler dövülerek işten çıkarıldı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında Kolin İnşaat’ın taşeronu Zeni Grup’un patronları ücretlerinin ödenmesini isteyen işçilere saldırdı. Olay sonrası dört inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya Kaynarca’da Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında Kolin İnşaat’ın taşeronu Zeni Grup’un patronları ücretlerinin ödenmesini isteyen işçilere saldırdı.
Saldırı sonrası dört inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.
İşçilerin bir bölümü şantiyeden zorla çıkarıldı.
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’ndan (İYİ-SEN) yapılan açıklamada “Sendikamızın temsilcileri şuan saldırıya uğrayan inşaat işçisi arkadaşlarımızın yanında.” denildi.
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