Ücretsiz maske temini e-Devlet’ten nasıl yapılır?

07 Nisan 2020 Salı, 10:01

e-Devlet ücretsiz maske temini başvuru işlemleri 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başladı. Haftalık 5 ücretsiz maske başvurusunu tamamlayan kişiler “maske siparişiniz alınmıştır” onayı ile karşılaştı. Peki, ePttAVM’den e-devlet’e devredilen ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske almak isteyen kişiler e-devlet üzerinden talebi oluşturarak sipariş verme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. TC kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve ev adresi bilgileri girildikten sonra isteyen kullanıcı aile bireyleri için de sipariş verebiliyor. Ancak evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler bu siparişten yararlanamıyor. İşte ücretsiz maske ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ÜCRETSİZ MASKE KİMLER ALABİLİR?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler dışında herkes ücretsiz maske başvurusu yapabilir. Vatandaşlar her hafta 1 paket içerisinde yer alan 5 maske alma hakkına sahip olacaklar. Maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlara maske imkanı düzenli olarak sağlanacak.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.

MASKENİN PARALI SATIŞI YASAKLANDI

Yeni kararla birlikte maskenin ücretli satışının yasaklandı. Buna göre içeride maske takma zorunluluğu bulunan mağazalar ya mağaza girişlerinde ücretsiz maske dağıtacak ya da maskesiz müşteriyi içeri alamayacak.