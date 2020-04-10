Ücretsiz maskelerin ne zaman dağıtılacağı belli oldu

10 Nisan 2020 Cuma, 11:48

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerden yapılacak ücretsiz dağıtılma ilgili şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı üç büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Kooperatif, Selçuk Ecza ve Alliance Healthcare’a sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak."

KOD NUMARASI GÖNDERİLECEK

Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra 20-65 yaş arası vatandaşların telefonlarına bir kod numarası gönderileceğini aktaran Sarıalioğlu "Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek" dedi.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Habertürk’e konuşan Sarıalioğlu, bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacağını belirterek "10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler" ifadelerini kullandı.

Ankara’daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını söyleyen Zafer Cenap Sarıalioğlu "Ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağı söylendi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak" dedi.