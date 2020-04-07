UEFA Başkanı'ndan futbolun geleceğiyle ilgili açıklama

07 Nisan 2020 Salı, 13:32

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligilerin oynanmadan 'tescili' konusuna sıcak bakmayan Ceferin, "ağzındaki baklayı" çıkardı.

UEFA Başkanı, "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" ifadesini kullandı.