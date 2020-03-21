UEFA’dan 4 büyüklere koronavirüs soluğu
UEFA, 4 büyüklere uygulayacağı FFP yaptırımlarını erteledi.
Borç ve gelir gider dengesizliği yaşayan 4 büyüklere koronavirüs kayıpları nedeniyle 1 aydan fazla ek süre tanındı, yaptırımlar ertelendi.
UEFA, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a uzattı ve açıkladı.
UEFA, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler için FFP konusunda esneklik yapmaya karar verdi.
UEFA, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a uzattı ve açıkladı
Yapılan duyuruda "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve FFP konusunda kararlar ona göre verilecek" ifadeleri yer aldı.
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