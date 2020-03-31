UEFA’dan Başakşehir’e 1500 Avro para cezası
UEFA meşaleye ceza kesti.
UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Avro para cezası verdi.
Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı’nda Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 1-0 yenen Başakşehir’e, UEFA’dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Avro para cezasına çarptırıldı.
M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda.
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