UEFA’dan Başakşehir’e 1500 Avro para cezası

31 Mart 2020 Salı, 19:54

UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Avro para cezası verdi.

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı’nda Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 1-0 yenen Başakşehir’e, UEFA’dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Avro para cezasına çarptırıldı.

M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda.



